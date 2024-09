Luna Rossa domina la terza regata di semifinale di Louis Vuitton Cup 2024 e si porta sul 3-0 contro American Magic nella serie al meglio delle nove regate. La barca italiana corregge le imperfezioni viste ieri in partenza e conduce la gara dal primo all'ultimo metro senza concedere chance agli avversari. Tra poco si torna in acqua per la quarta regata.