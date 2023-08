Roberto Mancini sta per diventare il nuovo ct dell’Arabia Saudita. L’ex commissario tecnico della Nazionale italiana, secondo le ultime news di calciomercato, si appresta a firmare un ricchissimo contratto triennale: accordo fino al 2025-2026 con ingaggio da almeno 25 milioni di euro. L’intesa potrebbe comprendere anche lo staff a disposizione del tecnico, che ha come orizzonte i Mondiali 2026.

Il primo esame però sarà in programma già a gennaio con la Coppa d’Asia in Qatar. La fumata bianca tra Mancini e l’Arabia Saudita potrebbe arrivare mentre sta per cominciare l’avventura di Luciano Spalletti come ct dell’Italia. L’ex allenatore del Napoli sarà presentato a Coverciano sabato 2 settembre. Il primo settembre, intanto, Spalletti diramerà le sue prime convocazioni in vista dell’inizio delle qualificazioni a Euro 2024.