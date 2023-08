"Delle dimissioni non sapevo niente. L’ho saputo da mia cugina. Sono rimasta sorpresa anche io". Così la mamma di Roberto Mancini, Marianna Puolo, in merito alla decisione del figlio di lasciare la panchina della Nazionale. "Noi con Roberto non parliamo mai del suo lavoro -prosegue la madri di Mancini al 'Quotidiano Nazionale'-. È stato sempre così il nostro rapporto. Ci interessa solo che stia bene. Lui è una persona molto onesta e generosa. Roberto è una brava persona, con un cuore grande. Non ha mai veramente superato la morte di Gianluca Vialli. Era legatissimo a lui".