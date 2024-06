"Da un po’ di tempo molti campioni e personaggi sportivi vanno in giro per le scuole di tutta Italia a sensibilizzare e promuovere un sano stile di vita. Io sono un karateka e mi sono sempre battuto contro la piaga del bullismo.” Ha dichiarato Stefano Maniscalco, pluricampione del mondo di karatè, in occasione della presentazione dell’Accademia dei Campioni promossa dall'Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile.