Maratona di Roma, Sensini: "Importante sensibilizzare persone su tema dell'acqua"

“L’acqua è vita, energia, è importantissima, nello sport in particolare perché sappiamo che l’idratazione è fondamentale. Poi per me ancor di più perché gareggio in acqua, mare, lago che sia. Sono qui per sensibilizzare il più possibile sul suo valore”. Parola di Alessandra Sensini, leggenda del windsurf, ex vice presidente del Coni e testimonial dell'Acea Run Rome The Marathon, in programma domani nella Capitale, intervenuta dal palco di presentazione dell’evento al Palazzo dei Congressi all'Eur. Ha poi sottolineato come:"Un evento come la maratona di Roma fa bene anche alla città che lo ospita non solo agli sportivi, perché raccoglie tutti, dai più piccoli ai più grandi".