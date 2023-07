Marcelo Brozovic, colpo di scena: trattativa arenata. Resta all'Inter?

Il futuro di Marcelo Brozovic rischia di cambiare. Sembrava tutto fatto per il trasferimento del calciatore dell'Inter all'Al-Nassr con il centrocampista croato che nelle scorse ore aveva sciolto tutti i dubbi e accettato la ricca proposta contrattuale, messa sul piatto dal club saudita, che attendeva il calciatore già in giornata per le visite mediche di rito e la firma sul contratto. Ma qualcosa non è andata come previsto.

L'Al-Nassr, da tempo d'accordo con l'Inter per acquistare il cartellino di Brozovic per 23 milioni di euro, ha cambiato, secondo quanto riporta Sky Sport, le carte in tavola ritoccando al ribasso la proposta ai nerazzurri: dai 23 milioni inizialmente stabiliti, l'Al-Nassr è sceso a 15 milioni, 13 più due di bonus nello specifico (valore della prima offerta presentata all’Inter a inizio trattativa). Un comportamento che ha ovviamente indispettito l'Inter che ha bloccato la trattativa per il trasferimento del calciatore.

A complicare ancora di più il tutto la richiesta di una buonuscita chiesta da Brozovic all'Inter. Resta adesso da capire quali saranno le prossime tappe – se ce ne saranno – di un affare che ormai ha abituato tutti a continui colpi di scena. Su Brozovic, ricordiamo, era in corsa anche il Barcellona che però si era dovuto arrendere davanti al maxi contratto che gli arabi avevano proposto al croato.