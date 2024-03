Il tennista romano contro il francese, numero 85, che non ha mai affrontato in carriera

Matteo Berrettini torna in campo. Dopo quasi 7 mesi di stop causa infortunio, il tennista romano parteciperà da domani all'Arizona Tennis Classic, il Challenger 175 sul cemento, montepremi 225.500 dollari, al Phoenix Country Club. Berrettini, oggi numero 154 del mondo, ripartirà contro il francese Hugo Gaston, numero 85, che non ha mai affrontato in carriera, capace nel 2020 di raggiungere gli ottavi alla sua prima partecipazione al Roland Garros, battendo anche Stan Wawrinka in cinque set.