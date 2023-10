Il giocatore marocchino auspica la "vittoria dei fratelli oppressi in Palestina. Il club tedesco: "Abbiamo a cuore i nostri amici in Israele e siamo al loro fianco"

Il Bayern Monaco parlerà con il difensore Noussair Mazraoui dopo le polemiche per i messaggi filo-palestinesi del nazionale marocchino. "Il Bayern ha immediatamente contattato Noussair Mazroui dopo i suoi post su Instagram domenica. Il giocatore è attualmente in Africa con la nazionale del Marocco. Dopo il suo ritorno è previsto un incontro personale dettagliato con la dirigenza del club a Monaco", hanno detto i campioni della Bundesliga alla dpa.

"Tutti, ogni dipendente e ogni giocatore, sanno quali valori rappresenta il Bayern. Li abbiamo già espressi pubblicamente e inequivocabilmente subito dopo l'attacco terroristico contro Israele. Abbiamo a cuore i nostri amici in Israele e siamo al loro fianco. Allo stesso tempo, speriamo in una coesistenza pacifica di tutti i popoli del Medio Oriente", prosegue il club tedesco. Non è chiaro se Mazraoui rischi conseguenze per i suoi messaggi.

Il 25enne ha postato un video sui social media augurando la vittoria ai palestinesi nel conflitto con Israele. Ha condiviso una breve clip in cui una voce dice nello stile di una preghiera: "Dio, aiuta i nostri fratelli oppressi in Palestina a ottenere la vittoria. Possa Dio dare misericordia ai morti, possa Dio guarire i loro feriti". Israele ha bombardato Gaza nell’ultima settimana e si prevede un’offensiva di terra dopo che i militanti palestinesi di Hamas hanno ucciso oltre 1.300 persone, per lo più civili, negli attacchi a sorpresa contro Israele sabato 7 ottobre.