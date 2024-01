"Una grande vittoria, ha dimostrato di essere tra i più bravi tennisti di questo momento, a livello mondiale. Per noi sudtirolesi è una grande gioia. Un grande orgoglio per noi e per tutta Italia quello di avere uno sportivo all'altezza di Sinner. Speriamo rimanga un bel po' nella lista dei più bravi tennisti". Reinhold Messner, alpinista ed esploratore altoatesino, commenta così all'Adnkronos la vittoria di Jannik Sinner agli Australian open di Tennis.