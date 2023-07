Michael Jordan e Magic Johnson cantano Domenico Modugno - Video

Michael Jordan e Magic Johnson, a cena in un ristorante di Capri con le famiglie, cantano 'Nel blu dipinto di blu' di Domenico Modugno. O almeno le due leggende Nba ci provano, accompagnati da una chitarra. Magic Johnson ha pubblicato il video sul suo profilo Twitter. L’ex stella dei Los Angeles Lakers anche quest’anno, come ogni estate, trascorre un periodo tra le principali località turistiche italiane spostandosi in barca. Quest’anno in Italia ha incrociato Michael Jordan, che recentemente ha fatto tappa in Sicilia.