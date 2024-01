A dirlo è Johnny Herbert, leggenda britannica della Formula 1: "Ma l'ho sentito dire, non so se sia vero"

Michael Schumacher "si siede a tavola per mangiare". A 10 anni dall'incidente e dall'inizio dell'assoluta riservatezza sulle condizioni di salute dell'ex pilota Ferrari, è questa la rivelazione che Johnny Herbert, leggenda britannica della Formula 1, ha fatto a BettingSites.co.uk. Rivelazione della quale, però, l'ex campione sottolinea di non avere un riscontro diretto.

Su Schumacher, spiega infatti Herbert, "sento notizie di seconda mano. Ho sentito dire da chi lavora in F1 che si siede a tavola per cena, ma non so se sia vero. Riesco solo a leggere tra le righe. Non abbiamo sentito molto dalla famiglia e comprensibilmente. Questa è sempre stata una parte importante del modo di Michael e della famiglia di mantenere tutto molto privato, molto segreto".

"Non credo - aggiunge - che le cose siano andate avanti nel modo che molti di noi che lo conoscevano e molti dei suoi fan in tutto il mondo vorrebbero vedere. A loro piacerebbe sapere, a tutti noi piacerebbe sapere che le cose stanno andando avanti in modo positivo. Ma poiché non disponiamo di alcuna informazione, possiamo solo supporre che non sia ancora in una posizione in cui ci sia una possibilità di recupero".

"Secondo me, e devo sottolinearlo poiché non abbiamo avuto notizie dalla famiglia - continua Herbert -, ciò dimostra che purtroppo probabilmente lui si trova nella stessa situazione in cui si trovava subito dopo l’incidente. Non sembra che si siano mossi molto, se non del tutto. Suppongo che la famiglia stia aspettando che la scienza trovi qualcosa che, si spera, riporterà indietro il Michael che tutti conoscevamo e per le persone che lo vedevano solo attraverso le immagini televisive quando si muoveva su una pista".