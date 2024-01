Milan-Atalanta in programma oggi, mercoledì 10 gennaio, alle 21 allo stadio Giuseppe Meazza. La gara di Coppa Italia è valida per i quarti di finale della Coppa Italia. E' possibile vedere il match in diretta tv in chiaro su Canale 5 e in streaming sull’app Infinity.

Possibili formazioni

Diversi dubbi di formazione per Gian Piero Gasperini. Dubbi legati alle condizioni di alcuni calciatori a rischio: in vista del derby lombardo, infatti, bisognerà valutare le condizioni di Charles De Ketelaere e di Sead Kolasinac: il primo è alle prese con un affaticamento muscolare mentre il bosniaco ha riportato un piccolo problema muscolare nei minuti finali contro la Roma.