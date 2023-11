Il Milan affronta il Borussia Dortmund oggi alle 21 in diretta tv e streaming per la quinta giornata del Gruppo F di Champions League. I rossoneri, con 5 punti, hanno bisogno di una vittoria contro i tedeschi - primi a quota 7 - per puntare alla qualificazione agli ottavi di finale.

"Servirà una prestazione di squadra, di spirito, di livello alto, contro un avversario forte", dice l'allenatore rossonero Stefano Pioli, costretto a rinunciare all'infortunato Leao. "Tutte le gare possono cambiare una stagione. Il nostro obiettivo è essere competitivi in serie A e in Champions. Sarà un passaggio molto importante, quasi decisivo, lo affronteremo con la giusta mentalità -aggiunge Pioli-. Nelle difficoltà soprattutto siamo stati sempre compatti. Tutti insieme vogliamo superare le difficoltà". In attacco torna Olivier Giroud. "E' un grande giocatore, una grande persona, dà sempre il massimo, così ci si comporta nei momenti delicati che una stagione può presentare".

Milan-Borussia Dortmund, le probabili formazioni

Milan (4-3-3) - Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Chukwueze, Giroud, Pulisic. All. Pioli.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Emre Can, Ozcan; Sabitzer, Brandt, Fullkrug; Malen. All. Terzic.

Milan-Borussia Dortmund in tv

La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Canale 5. Per gli abbonati a Sky, diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K. In streaming, match disponibile su Sportmediaset, Infinity, l'app Sky Go e la piattaforma Now.