Il Milan batte il Cagliari per 4-1 e vola ai quarti di finale della Coppa Italia 2023-2024, dove attende la vincente della sfida Atalanta e Sassuolo, che si affrontano domani. I rossoneri si impongono oggi 2 gennaio 2024 nel match degli ottavi di finale con la doppietta di Jovic e i gol di Traoré e Leao.

La partita

La squadra allenata da Pioli, in formazione ampiamente rimaneggiata, si aggiudica la gara contro i sardi, che si rendono pericolosi in avvio prima di sfaldarsi. Anche il Cagliari si presenta in campo con molti giocatori finora poco utilizzati. Sono gli ospiti a rendersi pericolosi per primi: punizione di Mancosu, spizzata di Petagna e serve una gran parata di Mirante per tenere inviolata la porta rossonera.

Il Milan si accende all'8', quando Jovic chiama Radunovic alla parata. Le due squadre, complici le formazioni insolite, faticano a muoversi in maniera coordinata. Gli spazi abbondano da entrambe le parti e le occasioni non mancano. Al 16' Makoumbou spreca una ghiotta chance per i rossoblu, offrendo di fatto il pallone a Mirante. Il Milan alza il ritmo e riduce il numero di errori di misura. Al 29', il rodaggio finisce e arriva il vantaggio. Theo Hernandez crossa, Jovic controlla e si libera di Hatzidiakos: Radunovic non ha scampo, 1-0. Il copione viene riproposto con successo al 42'. Theo Hernandez ara la fascia sinistra, Jovic riceve e scarica verso la porta: Radunovic non è impeccabile, 2-0 e match in ghiaccio all'intervallo.

Il sipario cala al 50'. Jimenez prova a innescare Chukwueze che non sfrutta il suggerimento, in agguato però c'è Traoré che sfrutta un altro intervento rivedibile di Radunovic: 3-0, game over. Prima del fischio finale, il Cagliari salva l'onore con la botta di Azzi, che sigla il gol della bandiera: 3-1 all'87'. C'è ancora tempo e lascia il segno anche Leao, che chiude i conti al 91': 4-1 e Milan ai quarti.

Pioli sorride

"Siamo partiti un po' frenati, poi dopo il gol ci siamo sbloccati. Sono contento per i ragazzi che si allenano con noi dall’inizio, hanno talento e grandi atteggiamenti. Devono continuare così e non è facile, una volta era più facile allenare i giovani rispetto a quelli più esperti, oggi forse è il contrario. Ma la scuola Milan ha fatto un gran lavoro", dice Pioli, a Mediaset, elogiando la prova dei giovani schierati. La Coppa Italia è un obiettivo? "Teniamo a questa competizione, Stasera la priorità erano due, cioè preservare chi ha giocato di più e mettere in campo una squadra vogliosa di vincere. Campionato e Europa League sono i nostri obiettivi perché ti danno la possibilità di tornare in Champions ma anche la Coppa Italia è un obiettivo", aggiunge.

"La priorità era preservare certi giocatori: Loftus-Cheek e Bartesaghi hanno avuto la febbre, Kjaer non può giocare tre partite di fila, Leao arrivava da un infortunio. I ragazzi hanno dimostrato di meritare questa chance", dice. Menzione speciale per Jovic: "Ha grandissime qualità, deve crederci ancora di più. È arrivato che non era in condizione, ora sta bene fisicamente e mentalmente, deve insistere e continuare con queste ambizioni e motivazioni".