Milan tra Stefano Pioli e Antonio Conte. La Serie A non si ferma, proprio come le voci di mercato. I riflettori si accendono in particolare sulla panchina rossonera, con rumors e ipotesi che si rincorrono tra una partita e l'altra. Il Milan, che il 30 dicembre chiude l'anno ospitando il Sassuolo nella 18esima giornata di campionato, termina il 2023 con un bilancio poco lusinghiero: fuori dalla Champions League dopo la fase a gironi e, salvo miracoli, out dalla corsa per lo scudetto.

Gli 11 punti di ritardo dall'Inter capolista sono un gap troppo ampio per sognare il tricolore: alla fine dell'anno, quindi, può arrivare l'opportunità di un bilancio e di una svolta. La rivoluzione sarebbe legata all'arrivo di un nuovo allenatore: probabile a giugno, non impossibile a gennaio. L'era Pioli, impreziosita dallo scudetto di un anno e mezzo fa, pare destinata ad esaurirsi e il Diavolo è chiamato a progettare il futuro.

Il nome sognato da buona parte dei tifosi è quello di Antonio Conte. Fermo da quando è finita l'avventura sulla panchina del Tottenham, il tecnico salentino aspetta la chance per tornare in pista. In Italia, è stato cercato dal Napoli, a cui avrebbe detto no in più di un'occasione. E' stato segnalato nel radar della Roma, che potrebbe voltare pagina nel 2024-2025 dopo il matrimonio con José Mourinho. Sullo sfondo, rimane l'ipotesi di un ritorno alla Juventus. Massimiliano Allegri, secondo in campionato, a fine stagione avrà solo un anno di contratto con la Vecchia Signora: la partenza da Torino non è da escludere.

Pioli, sulla sponda rossonera di Milano, ha ancora obiettivi da centrare. C'è l'Europa League da inseguire, una Coppa Italia da giocare con i galloni di favorito - dopo le eliminazioni precoci di Inter e Napoli - e una Champions League da conquistare in campionato. La sensazione è che il Diavolo non rivoluzionerà la panchina a stagione in corso, salvo crolli improvvisi di una squadra che, tra luci e ombre, è terza in classifica.

Dettaglio non trascurabile: Conte non ha mai nascosto la propria contrarietà a salire su treni in corsa. L'ex allenatore di Juventus e Inter preferisce prendere in mano un progetto all'inizio dei lavori, con la possibilità di costruire e plasmare il gruppo durante l'estate. I 6 mesi che mancano alla fine della stagione permetterebbero all'allenatore di studiare e di coordinare le mosse con la dirigenza in cui si è appena accasato Zlatan Ibrahimovic, destinato a ricoprire un ruolo di rilievo nella creazione del nuovo Milan. La rosa, al netto di una valanga di infortuni e di un mercato estivo finora poco produttivo, ha un'ossatura che consentirebbe a Conte di lavorare con profitto. Il gap tecnico rispetto all'Inter, come dimostra anche la raffica di sconfitte nei derby, esiste. Il Milan ha bisogno di qualità a centrocampo e di un bomber vero in attacco. Poi, partirebbe l'operazione ricostruzione. E nessuno, meglio di Conte, in Italia sa riportare in alto una nobile in difficoltà