Dopo la vittoria in Champions contro la Stella Rossa, la squadra di Fonseca ospita i rossoblù a San Siro

Il Milan ritrova il campionato dopo il pesante successo in Champions League contro la Stella Rossa e oggi, domenica 15 dicembre, ospita il Genoa a San Siro per festeggiare i 125 anni di storia. La squadra di Fonseca occupa al momento il settimo posto in classifica, con 22 punti. Gli uomini di Vieira sono invece quattordicesimi, a quota 15.

Milan-Genoa, orario e probabili formazioni

Fonseca dovrà fare a meno degli infortunati Pulisic e Morata e dopo il duro sfogo alla fine della partita contro la Stella Rossa, manderà in panchina anche Theo Hernandez. Ecco le probabili formazioni della sfida, con calcio d’inizio alle 20:45.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Jimenez; Fofana, Reijnders; Musah, Chukwueze, Leao; Abraham. All. Fonseca.

Genoa (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. Vieira.

Milan-Genoa, dove vederla

La partita tra Milan e Genoa verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento "Zona Dazn", la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.