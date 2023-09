Per l'attaccante infortunio alla caviglia

Infortunio per Olivier Giroud. Il centravanti del Milan si è fatto male oggi, 7 settembre 2023, nel match Francia-Irlanda. L'attaccante, al 24' del primo tempo, è rimasto a terra per un problema alla caviglia sinistra ed è stato sostituito dal ct Olivier Deschamps. Il centravanti del Milan è stato sostituito da Marcus Thuram, attaccante dell'Inter. Un eventuale stop di Giroud penalizzerebbe il Milan a poco più di una settimana dal derby con l'Inter, in programma il 16 settembre alla ripresa del campionato.