I rossoneri stanno per esordire in Champions e ricevono la visita dello svedese

Zlatan Ibrahimovic torna a Milanello. Visita a sorpresa dell'ex attaccante rossonero dopo il derby perso 5-1 contro l'Inter e alla vigilia del debutto del Milan in Champions League contro il Newcastle. Lo svedese si è presentato per risollevare il morale dei suoi ex compagni, infondere fiducia e assistere alla seduta mattutina di allenamento.

"Zlatan è venuto da amico, quello che potrebbe accadere in futuro non lo so. Si sta godendo la famiglia, ha appena smesso che l'ha visto impegnato dentro al 110%, quindi adesso sta cercando di capire cosa fare nel futuro. Qualunque cosa farà avrà successo perché è di un'intelligenza sopra la norma", dice l'allenatore del Milan Stefano Pioli a Sky Sport.