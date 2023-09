Milan-Verona, partita valida per la 5/a giornata di Serie A, prevista per le 15, è stata posticipata inizialmente di un quarto d'ora, poi di nuovo dalle 15.15 alle 15.25, causa maltempo a Milano. Ai giocatori sono stati concessi 10 minuti per fare il riscaldamento dalle 15.10 alle 15.20 prima del via dell'incontro. Il match ha subito questi ritardi per la bomba d'acqua che si è abbattuta nelle scorse ore sul capoluogo lombardo.