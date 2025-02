Milano-Cortina, Adnkronos lancia nuovo progetto editoriale dedicato a olimpiadi invernali

Sostenere lo spirito olimpico e l’eccellenza nello sport, promuovendone i valori, informare e coinvolgere l’opinione pubblica con particolare attenzione alla creazione di opportunità per lo sviluppo internazionale delle aziende. Questi sono gli obiettivi principali di Milano-Cortina 2026, il nuovo progetto editoriale multimediale di Adnkronos. A un anno esatto dalla cerimonia di apertura dei prossimi Giochi Olimpici, il Gruppo Adnkronos lancia il countdown ufficiale con un’iniziativa dedicata alla manifestazione sportiva internazionale più importante in Italia dopo Expo Milano 2015.

Si tratta della terza edizione delle Olimpiadi invernali nel nostro Paese, dopo Cortina 1956 e Torino 2006, e rappresenta una sfida strategica per il nostro sistema paese per consolidare la reputazione internazionale attraverso un viaggio adrenalinico tra sport, innovazione e cultura. Milano-Cortina 2026 diventa un canale dedicato del portale d’informazione Adnkronos.com che racconterà, con un’informazione capillare, le storie dei protagonisti, gli sviluppi agonistici, tutti i side event, i backstage e le iniziative imprenditoriali, per valorizzare l’immagine del nostro Paese e promuovere le occasioni di business networking.

Milano-Cortina 2026, già oggi ricco di news e immagini, diventerà il punto di riferimento per la cronaca e gli aggiornamenti quotidiani riguardanti le Olimpiadi Invernali. Tramite i feed Rss e la possibilità di selezionare e integrare nel flusso d’informazione altri contenuti del portale, si potranno sviluppare ulteriori iniziative editoriali. Milano-Cortina 2026 si rivolge a un pubblico ampio ed eterogeneo, con un focus su investitori e imprenditori attivi nell’ambito della sostenibilità, infrastrutture, innovazione tecnologica, turismo, made in Italy, oltre che agli appassionati di sport, turismo, cultura e tradizioni enogastronomiche italiane. Sono in programma, inoltre, diverse iniziative con scuole di giornalismo, finalizzate a formare giovani giornalisti in ambito sportivo.