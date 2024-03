Il campione belga beffa tutti e conquista la vittoria in volata

E' Jasper Philipsen a vincere la 115esima edizione della Milano-Sanremo in 6h14'44". Il campione belga del team Alpecin-Deceuninck ha battuto in volata, al termine dei 288 km, il neozelandese Micheal Matthews, mentre nello sprint ha chiuso in terza posizione Tadej Pogacar, davanti a Mads Pedersen e Alberto Bettiol.