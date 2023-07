Milinkovic Savic in Arabia Saudita? Le news di mercato

Sergej Milinkovic Savic in Arabia Saudita? Possibile, a giudicare dai rumors di mercato. Il 28enne serbo della Lazio, legato al club capitolino da un contratto fino al 2024, avrebbe ricevuto una faraonica offerta dall'Al Hilal, una delle società della ricchissima lega saudita. Un ingaggio da almeno 20 milioni a stagione potrebbe convincere il serbo a lasciare l'Europa e a trasferirsi nel nuovo Eldorado del pallone. L'Al Hilal, con il sì del giocatore, dovrebbe convincere la Lazio ad accettare la cessione: un'offerta da 40 milioni dovrebbe portare alla fumata bianca.

In Arabia Saudita nel weekend è stato avvistato anche Paul Pogba. Il 30enne centrocampista francese della Juve avrebbe visitato il centro tecnico dell'Al Ittihad, pronto a ricoprire d'oro il transalpino che, tornato un anno fa a Torino a parametro zero, nell'ultima stagione non ha praticamente messo piede in campo.