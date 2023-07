Moby nuovo 'Front jersey sponsor' del Cagliari, firma a bordo della Moby Fantasy

È stato firmato a bordo del traghetto Moby Fantasy l’accordo di sponsorizzazione biennale che prevede la presenza del logo di Moby sulla maglia gara del Cagliari Calcio per le stagioni sportive 2023/2024 e 2024/2025. A siglare la partnership l’amministratore delegato del Gruppo Moby Achille Onorato e il presidente rossoblù Tommaso Giulini.

“Quest’accordo -spiega Achille Onorato- rafforza ulteriormente il legame tra il nostro Gruppo, la Sardegna che serviamo dalla fine del 1800 ed il mondo dello sport. Solo un mese fa la campionessa di sci Sofia Goggia è stata la madrina del battesimo del traghetto più grande del mondo mentre oggi ospitiamo sulla nostra ammiraglia i rappresentanti del Cagliari Calcio, squadra che vanta una lunga storia di successi e tradizioni. Per noi è un orgoglio firmare la partnership tra Moby e il Cagliari Calcio a bordo del Moby Fantasy e avere il logo della nostra compagnia sulle maglie rossoblù. Il Cagliari è la squadra della nostra Isola del cuore e con oltre 1,5 milioni di tifosi in tutto il mondo e la sua lunga storia e tradizione fatta di valori, impegno e resilienza si accomuna a quella di Moby. Siamo orgogliosi con questa partnership di condividere un progetto ed una visione comune con il Cagliari Calcio e di rafforzare il legame fra la Moby e la Sardegna. Nelle prossime settimane, in correlazione a questa iniziativa, annunceremo delle novità e delle azioni congiunte dedicate ai nostri passeggeri”.

"La partnership con Moby -le parole di Tommaso Giulini- rappresenta un motivo di grande soddisfazione perché parliamo di un Gruppo di primissimo livello nel proprio settore, con il quale abbiamo trovato da subito una sintonia strategica. Al Gruppo Moby va il mio ringraziamento per avere individuato nel Club un interlocutore ideale al fine di costruire insieme un rapporto di lungo periodo, instaurando una partnership che abbia tra le sue mission la creazione di valore e il cogliere opportunità a beneficio di tifosi, appassionati e passeggeri che sceglieranno il Cagliari e Moby".