Modena, presentato il Bper Banca Grand Prix di Ginnastica 2023

Sabato 25 novembre al PalaPanini di Modena, alle ore 15.30, tornerà il Grand Prix di Ginnastica, quest’anno titolato Bper Banca. Una manifestazione unica nel suo genere, che si dimostra ogni anno uno degli appuntamenti più attesi della stagione sportiva, un'occasione per salutare le atlete e atleti della Federazione Ginnastica d’Italia che anche nel 2023 hanno conquistato svariati titoli risultando un orgoglio per il nostro Paese, soprattutto per aver raggiunto la qualificazione con 17 pass su 17 disponibili ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, unica Federazione ad oggi riuscita nell'impresa. Un successo grandissimo che - si sottolinea in una nota - dimostra la vivacità del movimento e la bontà del lavoro della Fgi.

Nella Sala di Rappresentanza del Comune, alle ore 11.30, sono intervenute alla Conferenza Stampa di presentazione dell’evento, sia le istituzioni civili sia quelle sportive, che si sono espresse con queste parole: "Si tratta di un evento di grande livello - commenta l’assessora allo Sport del Comune di Modena, Grazia Baracchi - che tiene insieme sport e agonismo, ma anche festa e spettacolo. Per questi motivi l’Amministrazione comunale ha messo volentieri a disposizione il PalaPanini". Nell'occasione, quindi, il palazzetto di viale dello Sport “rappresenterà uno scenario di valore in cui i modenesi potranno ammirare atlete e atleti della ginnastica artistica, ritmica, aerobica e acrobatica pronti a far vivere grandi emozioni”.

"Anche quest’anno la Regione Emilia-Romagna ha sostenuto un cartellone di eventi sportivi di grande rilievo agonistico e richiamo internazionale, coinvolgendo tutte le discipline, comprese quelle paralimpiche. E di questo cartellone il Grand Prix rappresenta uno degli appuntamenti più spettacolari e significativi, esito, insieme a tante altre competizioni di ginnastica che abbiamo ospitato, della collaborazione in corso con la Federazione nazionale – ha affermato Giammaria Manghi, Capo della Segreteria politica della Presidenza della Regione-. Una grande festa, in cui potremo ammirare le campionesse e i campioni italiani insieme a quelli europei nella splendida cornice del PalaPanini di Modena. E che permetterà di avviarci nel modo migliore alla conclusione di un anno che ha visto la ginnastica italiana confermare il suo ottimo stato di salute, in vista anche del prossimo appuntamento dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Per l’Emilia-Romagna la nuova, ulteriore conferma di essere una terra che riconosce il valore dello sport e lo sostiene a 360 gradi: non solo attraverso gli eventi sul territorio, ma anche mediante la promozione della pratica sportiva in particolare tra i più giovani, a fianco delle associazioni e delle famiglie e gli investimenti per riqualificare ed estendere la rete di impianti nelle nostre città".

Gherardo Tecchi, Presidente Federazione Ginnastica d’Italia: “Grazie ai nostri atleti e alle nostre atlete per i 17 pass olimpici; i due ginnasti qui oggi, Elisa e Yumin, sono stati due perni agli ultimi mondiali di Anversa; hanno fatto gare eccezionali, io le ho viste dal vivo, mi hanno fatto realizzare un sogno. Siamo stati i primi nel mondo a raggiungere 17 pass e tutti i protagonisti li avremo al BPER Banca Gran di Prix che comprende quasi tutto il nostro mondo: aerobica, acrobatica, artistica, ritmica e ginnastica per tutti. Grazie alla Panaro, fulcro della ginnastica di Modena; l’Emilia Romagna nell’attività ginnica è tra le prime regioni a livello italiano, troviamo sempre una sensibilità altissima da parte delle istituzioni locali per costruire qualcosa di importante per il territorio; il 25 novembre sarà un ritorno alle origini che impreziosisce la ginnastica, siamo la Federazione più antica d’Italia, ma vogliamo essere votati al futuro e chi sarà presente al PalaPanini capirà la spettacolarità delle nostre discipline che a volte superano anche l’aspetto tecnico. In Emilia Romagna ci sentiamo a casa, perché abbiamo obiettivi comuni, sia per l’agonismo, sia per la parte sociale che è importante quanto quella competitiva.”

Roberto Lamborghini, Presidente Comitato Organizzatore ha commentato così l’evento: "Nel 2023 siamo arrivati alla 31^ edizione del Grand Prix di Ginnastica, quest’anno titolata BPER Banca. Sono orgoglioso di dire che SG Plus fa parte del Comitato Organizzatore da diciassette anni, sarebbero stati 18 se non ci fossimo fermati nel 2021 a causa del Covid e ogni volta ci emozioniamo guardando le esibizioni e gli spalti gremiti di famiglie e giovanissimi fans. Siamo certi che una città che ama lo sport come Modena, saprà trasmettere alle stelle della ginnastica italiana ed europea affetto ed entusiasmo e che il PalaPanini, che tutti conosciamo per la pallavolo, per un giorno diventerà la casa della ginnastica. Ringrazio la Federazione Ginnastica d’Italia per la fiducia che ci conferma ogni anno, il Comune che oggi ci ospita e ha patrocinato l’evento e la Regione Emilia Romagna, che con il progetto Sport Valley ha dimostrato un’altissima sensibilità verso lo sport e i suoi valori e per noi che lavoriamo proprio sui valori e la credibilità dello sport è importante sapere che anche un’istituzione così importante ci creda e ci investa. Vi aspettiamo tutti il 25 novembre, nessuno si annoierà perché la gara agonistica e il gala sanno sempre regalare emozioni forti e viverle insieme è bello.”

Massimo Anglani, Presidente Panaro Modena ASD – SGS: “Sono dieci anni dall’ultimo Grand Prix a Modena che nel 2013 era Capitale Europea dello Sport. A Modena lo sport è speciale, ha una valenza che va oltre la pratica sportiva e le amministrazioni locali hanno creduto e continuano a credere in questo percorso; noi abbiamo 153 anni, siamo nati un anno dopo la FGI. Nell’organizzazione del BPER Banca Grand Prix daremo il meglio di noi, nell’interesse della città e della ginnastica in generale, una disciplina che ha una peculiarità: la ricerca della perfezione nel gesto atletico da parte di giovanissimi e questo rigore e questo atteggiamento diventa poi una forma mentis che si portano avanti, nello studio come nella vita ed è spettacolare per chi la guarda.”

Cristian Berselli, responsabile Direzione Territoriale Emilia Ovest di BPER Banca ha dichiarato: “BPER Banca, Title Partner del Grand Prix di Ginnastica, riconosce in questo evento sportivo l'impegno profuso per diffondere valori importanti: il sostegno ai giovani, l'inclusione, lo spirito di squadra, l'agonismo nella sua accezione migliore, l'impegno, la disciplina e il rigore che servono a raggiungere determinati obiettivi. Il prossimo 25 novembre assisteremo, a Modena, al BPER Banca Grand Prix di Ginnastica, uno spettacolo unico, emozionante e ricco di passione sportiva.”

Tutti gli appassionati del mondo della ginnastica potranno ammirare i propri beniamini Sabato 25 novembre 2023, alle ore 15.30 al PalaPanini di Modena. I protagonisti le protagoniste della ginnastica artistica, ritmica, aerobica e acrobatica scenderanno in pedana per dare vita a uno spettacolo imperdibile e Modena potrà applaudirli tutti in un’atmosfera che mixa alla perfezione competizione e spettacolo, agonismo e armonia. Come già da alcuni anni, l’evento vivrà di due momenti spettacolari.

La gara agonistica nel corso della quale i migliori atleti italiani contrapposti ai campioni europei si sfideranno su sette attrezzi: anelli, parallele e sbarra per la ginnastica artistica maschile, trave e parallele asimmetriche per l'artistica femminile, due attrezzi da definire nella gara individuale di ritmica. La direzione tecnica è affidata a Gianfranco Marzolla e Cristina Casentini.

Hanno già confermato la loro presenza il ginnasta ucraino Illja Jurijovyč Kovtun, vice campione del mondo nel concorso individuale ad Anversa 2023 e l’atleta austriaco Vinzenz Hoeck, sesto classificato agli anelli sempre ad Anversa. La FGI ha inoltre invitato al BPER Grand Prix di Ginnastica per la ginnastica artistica la ginnasta francese Djenna Laroui, medaglia di bronzo con la squadra agli ultimi mondiali di Anversa 2023 e per la ginnastica ritmica l’atleta spagnola Alba Bautista, bronzo con la squadra ai Mondiali 2022. Nelle prossime settimane conosceremo i nomi degli atleti e delle atlete italiane che sfideranno le stelle europee nella gara agonistica.

La gara agonistica sarà preceduta da un momento ricco di magia e di emozioni, dedicato allo spettacolo della ginnastica: il Galà, con le esibizioni degli atleti e delle atlete delle varie discipline (artistica, ritmica, aerobica e acrobatica), per dare vita a uno spettacolo sempre più capace di catalizzare l’attenzione di tutto il pubblico presente, incantandolo con evoluzioni con e senza attrezzi, musiche coinvolgenti e tantissimi sorrisi delle atlete e degli atleti in pedana. La regia del Galà sarà a cura di Manuela Maccarani.

Il BPER Banca Grand Prix di Ginnastica si svolge grazie al rapporto in essere tra la Regione Emilia Romagna e la Federazione Ginnastica d’Italia, collaborazione nata nel 2022 e che proseguirà nel 2024 con altre manifestazioni importanti tra cui i Campionati Europei di Ginnastica Artistica maschili e femminili, in programma presso i padiglioni della Fiera di Rimini: i ragazzi scenderanno in pedana dal 24 al 28 aprile, le ragazze dall’1 al 5 maggio, a conferma che l’Emilia Romagna si conferma sempre di più come Sport Valley italiana.

Presenti oggi in conferenza a Modena due dei protagonisti degli ultimi Campionati Mondiali di Anversa che hanno dato alle squadre italiane il pass olimpico: Elisa Iorio, nata proprio a Modena il 21 marzo 2003 e Yumin Abbadini, che oltre a vestire la Maglia Azzurra fanno coppia nella vita e insieme hanno coronato il loro sogno d’amore: qualificarsi per le Olimpiadi di Parigi, un amore nato tra gli attrezzi e la polvere di magnesio che sta regalando grandi emozioni. Come spiega Elisa Iorio "è un piacere e una grande emozione per me essere qui oggi a rappresentare l’Italia nella mia città. Scendere in pedana al PalaPanini sarà magico e spero di sentire il calore di tutti il pubblico, l’affetto verso chi se ne è andata da molto giovane lasciando qui però le sue radici e le radici per ciascuno di noi sono importanti, specie per noi atleti che siamo sempre lontani dagli affetti e dalla famiglia. Sarà un ritorno a casa che mi porterò nel cuore”. Per Yumin Abbadini "il Grand Prix è una festa e sono molto felice di presentarlo oggi qui con voi e di parteciparvi. Sono poche le occasioni in cui possiamo stare tutti insieme, tra allenamenti e gare spesso ci incrociamo invece il 25 novembre avremo l’occasione di trascorrere qualche ora insieme a tutto il mondo della ginnastica che è un mondo bellissimo fatto di ragazzi e ragazze pieni di passioni e sono certo che saremo capaci di trasmettervele, vi aspettiamo.”