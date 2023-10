Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha confermato che il mondiale 2034 si giocherà in Arabia Saudita. "Il più grande spettacolo della terra, sarà organizzato nel 2026 in Nord America da Canada, Messico e Usa. Le altre due edizioni si terranno nel 2030 in Africa (Marocco), Europa (Portogallo e Spagna) e Sud America, con tre gare celebrative (Argentina, Paraguay, Uruguay) e nel 2034 in Asia, con l'Arabia Saudita", ha scritto sul suo account Instagram il numero uno del calcio mondiale.

"Tre edizioni, cinque continenti e dieci Paesi coinvolti nell'organizzazione delle partite del torneo: questo rende il calcio davvero globale. Mentre viviamo in un mondo sempre più diviso e aggressivo, dimostriamo ancora una volta che lo sport più importante a livello mondiale unisce come nient'altro".

"Le procedure di candidatura sono state approvate per consenso tramite il Consiglio Fifa, dove sono rappresentate tutte e sei le confederazioni, dopo un dialogo costruttivo e un'ampia consultazione. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questo scambio positivo", ha concluso Infantino.