Mondiali atletica Budapest 2023, oggi 20 agosto: programma, orari, come vederli in tv

Seconda giornata ai Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023, tanti azzurri in gara, con riflettori puntati su Gianmarco Tamberi nelle qualificazioni del salto in alto in mattinata. Nel pomeroggio, Larissa Iapichino nella finale del salto in lungo femminile (16.55) e Marcell Jacobs in semifinale nei 100 metri (19.10).

Si parte dalla mattina, con la diretta tv sulla Rai e su Sky, con 14 italiani impegnati nel programma. Si comincia presto con la marcia: alle 7.15 partenza della 20 km di marcia femminile con la campionessa olimpica Antonella Palmisano, Valentina Trapletti e Eleonora Giorgi.

Alle 9 qualificazioni del disco femminile, Daisy Osakue in pedana alla ricerca della finale, che si raggiunge direttamente con un lancio a 64,00 (altrimenti bisogna rimanere tra le migliori dodici).

In pista dalle 9.35 batterie dei 400 metri. Al via Alice Mangione. Avanzano le prime 3 di ogni batteria e i 6 migliori tempi. Alle 10.25 tocca agli uomini con il primatista italiano Davide Re in quinta batteria.

Alle 10.35 cominciano le qualificazioni del salto in alto maschile con l'oro olimpico Gianmarco Tamberi che debutta nel suo quinto Mondiale. In pedana anche gli altri azzurri Stefano Sottile e Marco Fassinotti. Si vola direttamente in finale con la misura di 2,30.

Alle 11.25 spazio ai 400 ostacoli con Alessandro Sibilio e Mario Lambrughi impegnati nelle batterie. Alle 12.10 via al programma dei 100 metri femminili con Zaynab Dosso: in quinta batteria sarà fianco a fianco con la freccia statunitense Sha’Carri Richardson: avanzano le prime 3 di ogni batteria e i 3 migliori tempi.

Si chiude la mattinata con i 110 ostacoli: l'Italia schiera Hassane Fofana (in seconda batteria) e Lorenzo Simonelli (in terza).

MONDIALI DI ATLETICA, LE MEDAGLIE DI OGGI

ore 7.15 – 20 km di marcia femminile;

ore 16.55 – salto in lungo femminile, finale;

ore 17.50 – lancio del martello maschile, finale;

ore 18 – 800 metri eptathlon femminile, finale;

ore 18.25 – 10.000 metri maschili, finale;

ore 19.10 – 100 metri maschili, finale.

I MONDIALI DI ATLETICA IN TV

I Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023 sono trasmessi in diretta tv in chiaro dalla Rai, su Rai2 e RaiSport. Sul satellite, per gli abbonati, Sky proporrà tutte le gare sui canali Sky Sport Summer e Sky Sport Arena. I Mondiali saranno trasmessi anche su Eurosport 1 e Eurosport 2. La rassegna iridata di Budapest potrà essere seguita anche in streaming: in chiaro su Raiplay.it, con abbonamento su Sky Go, NOW, Eurosport.t, Discovery+ e DAZN.

Nel dettaglio, oggi Rai trasmette i Mondiali dalle 7 alle 8.45. Quindi fino alle 8.45 in onda su RaiSport. Nel pomeriggio, tutto in onda su Rai 2 dalle 16.30 alle 19.40.

Sky Sport Summer e Sky Sport Arena trasmettono le gare dalle 7.05 alle 14.00. Sky Sport Summer in onda dalle16.00-20.00. Su Sky Sport Arena gare dalle 16.45 alle 18.20, focus sulla finale del lungo femminile.

Eurosport 1 trasmette le gare dalle 7.15 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 19.30.