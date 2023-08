Gianmarco Tamberi oggi medaglia d'oro nel salto in alto ai Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023. Il 31enne azzurro centra un altro risultato straordinario dopo la medaglia d'oro vinta alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021. In Giappone, il marchigiano ha condiviso il gradino più alto del podio con l'amico qatariota Mutaz Essa Barshim. Il capolavoro di Budapest del 22 agosto 2023 è l'ultima pagina, in ordine di tempo, in una carriera straordinaria. Tamberi è al top da quasi un decennio ormai.

Nel 2015 il record italiano a 2,34, subito portato a 2,37. Al coperto, vola a 2,38. Nel 2016 vince i Mondiali indoor di Portland e trionfa agli Europei di Amsterdam. A Montecarlo ritocca il record italiano: 2,39, ma l'exploit costa carissimo. Un infortunio alla caviglia lo costringe a saltare le Olimpiadi di Rio 2016, nel momento migliore della carriera. La delusione è enorme, la risalita è lunga e complicata.

Il 2017 è un lento rodaggio prima dei progressi registrati nel 2018. L'anno successivo regala il ritorno del vero Tamberi: salta 2,32 agli Europei indoor di Glasgow e si prende l'oro. Il resto è storia recente. A Tokyo non sbaglia nulla: salta 2,37 senza errori, un percorso netto che vale la medaglia d'oro ex aequo. Nel 2022, con un salto a 2,30 arriva un altro oro agli Europei di Monaco di Baviera. A Budapest arriva il trionfo: campione del mondo, primo titolo con la fede al dito. Da settembre dello scorso anno, Tamberi è sposato con Chiara Bontempi, la storica fidanzata.