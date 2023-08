Terzo posto per gli uomini nella propria batteria. Nuovo record per le azzurre

Italia in finale nella staffette 4x400 ai Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023. In campo maschile, Davide Re, Edoardo Scotti, Lorenzo Benati e Alessandro Sibilio si classificano al terzo posto nella propria batteria con il tempo di 3'00"14. Le azzurre della 4x400 - Alice Mangione, Ayomide Folorunso, Alessandra Bonora e Giancarla Trevisan - corrono in 3’23″86 e con il nuovo record italiano conquistano un posto nella finale di domani.