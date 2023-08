I Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023 oggi, 24 agosto, si aprono con le gare di marcia: 35 km per uomini e donne, in diretta tv su Rai e Sky, con partenza alle 7. Tra gli uomini, Massimo Stano punta al riscatto dopo il ritiro e la delusione nella 20 km: con lui, al via Agrusti, Giupponi e Orsoni. In campo femminile, occhi sul trio azzurro Colombi, Curiazzi e Vitiello.

L'Italia cerca gloria nelle uniche due gare mattutine e aspetta poi il programma pomeridiano con riflettori puntati in particolare su due finali. Nel lancio del martello femminile Sara Fantini va a caccia di un risultato di prestigio dopo la brillante qualificazione centrata al primo lancio. Nei 400 ostacoli femminili, gara di chiusura della giornata, Ayomide Folorunso punta a chiudere alla grande la sua avventura ai Mondiali dopo il record italiano in semifinale.

Nei 200 metri femminili, in pista Dalia Kaddari, che si è brillantemente guadagnata un posto in semifinale. Nelle semifinali degli 800 maschili, Italia rappresentata dal binomio Barontini-Tecuceanu.

MONDIALI ATLETICA BUDAPEST, IL PROGRAMMA DI OGGI 24 AGOSTO

7.00 - Marcia 35 km maschili - Agrusti, Giupponi, Orsoni, Stano;

7.00 - Marcia 35 km femminile - Colombi, Curiazzi, Vitiello;

19.00 - 5000 metri maschili - Batterie;

19.30 - Lungo maschile - Finale;

19.45 - 200 metri femminili - Semifinali: Kaddari;

20.20 - 200 metri maschili - Semifinali;

20.26 - Martello femminile - Finale: Fantini;

20.50 - 800 metri maschili - Semifinali: Barontini, Tecuceanu;

21.22 - 100 ostacoli femminili - Finale;

21.35 - 400 metri maschili - Finale;

21.50 - 400 ostacoli femminili - Finale: Folorunso.

MONDIALI DI ATLETICA BUDAPEST 2023, PROGRAMMA TV OGGI 24 AGOSTO

Le gare di marcia 35 km saranno trasmesse in diretta in chiaro su Rai 2 dalle 6.50. Nel pomeriggio, diretta dalle 18.55 alle 20.30 prima del passaggio su RaiSport (20.30-21.00) e ritorno su Rai 2 per la chiusura (21.00-22.00). La diretta streaming è disponibile su RaiPlay.

Per gli abbonati Sky, diretta su Sky Sport Summer e Sky Sport Arena dalle 6.50 alle 10.15. Nel pomeriggio diretta su Sky Sport Summer dalle 18.50 alle 22.45 e su Sky Sport Arena dalle 19.25 alle 21.00 con particolare attenzione alla finale del lungo maschile. La diretta streaming è disponibile sull'app SkyGo.

Eurosport 1 trasmetterà tutto il programma in diretta dalle 6.55 alle 10.15 e dalle 18.30 alle 22.30. Diretta streaming su Eurosport/Discovery+, dove saranno disponibili tutti i segnali separati per singole specialità, in diretta integrale e anche on-demand.