L'Italia schiera le staffette 4x100 ai Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023 oggi, venerdì 25 agosto. Le gare, in diretta su Rai e SkySport, iniziano la mattina alle 10.05 con i 100 metri del decathlon. Chiusura in serata con le finali dei 200 metri femminili e maschili. Riflettori azzurri puntati sulla finale del triplo femminile, con Cestonaro e Derkach in pedana. Quindi, Coiro in pista nelle semifinali degli 800 femminili. Attesa in particolare per la 4x100 maschile, con Jacobs che torna a correre in staffetta a 2 anni dall'oro di Tokyo.

MONDIALI ATLETICA BUDAPEST 2023, IL PROGRAMMA DI OGGI 25 AGOSTO

10.05 - 100 metri - Decathlon;

10.10 - Giavellotto maschile - qualificazione (Gruppo A);

10.20 - Alto femminile - qualificazione;

10.55 - Lungo - Decathlon;

11.45 - Giavellotto maschile - qualificazione (Gruppo B);

12.20 - Peso - Decathlon;

18.30 - Alto - Decathlon;

19.30 - 4x100 maschile - Batterie: Italia;

19.36 - Triplo femminile - Finale: Cestonaro, Derkach;

20.00 - 4x100 femminile - Batterie: Italia;

20.20 - Giavellotto femminile - Finale;

20.25 - 800 femminili - Semifinali: Coiro;

21.05 - 400 metri - Decathlon;

21.40 - 200 metri femminili - Finale;

21.50 - 200 metri maschili - Finale.

MONDIALI ATLETICA BUDAPEST 2023, PROGRAMMA TV: ORARI DI OGGI

Le gare della mattina saranno trasmesse in diretta in chiaro su Rai 2 dalle 10 ale 13. Nel pomeriggio, diretta dalle 18.55 alle 20.30 prima del passaggio su RaiSport (20.30-21.00) e ritorno su Rai 2 per la chiusura (21.00-22.00). La diretta streaming è disponibile su RaiPlay.

Per gli abbonati Sky, diretta su Sky Sport Arena dalle 10 alle 13. Nel pomeriggio diretta su Sky Sport Summer dalle 18.50 alle 22.30. La diretta streaming è disponibile sull'app SkyGo.

Eurosport 1 trasmetterà tutto il programma in diretta dalle 10 alle 13.30 e dalle 18.45 alle 22.30. Diretta streaming su Eurosport/Discovery+, dove saranno disponibili tutti i segnali separati per singole specialità, in diretta integrale e anche on-demand.