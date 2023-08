Medaglia d'argento per l'Italia nella staffetta 4x100 ai Mondiali di atletica leggera di Budapest 2023. Gli azzurri - Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Filippo Tortu - sono secondi in 37''62 alle spalle degli Stati Uniti, che conquistano la medaglia d'oro in 37''38.

Tortu, in linea con 3 rivali quando parte per l'ultima frazione, regala l'argento al quartetto azzurro che si arrende solo agli Usa, che trionfano nonostante qualche cambio 'avventuroso'. Noah Lyles, già vincitore nei 100 e nei 200, completa il tris con il terzo oro dei suoi Mondiali. La Giamaica (37''76) è terza e si aggiudica la medaglia di bronzo.

Nella finale della 4x100 femminile, l'Italia - Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni, Alessia Pavese - chiude al quarto posto in 42''49. Oro agli Stati Uniti, argento alla Giamaica e bronzo alla Gran Bretagna.

LE ALTRE GARE E LE MEDAGLIE

La kenyana Faith Kipyegon vince la medaglia d'oro nei 5000 metri, conquistando il secondo titolo mondiale dopo il successo nei 1500. La 29enne, che nel 2023 vanta 3 record mondiali, precede l'olandese Sifan Hassan e la connazionale Beatrice Chebet.

Nell'asta maschile, successo scontato dello svedese Armand Duplantis. Il 23enne alieno conquista l'oro con 6,10 e sfiora il nuovo record del mondo a 6,23. Argento al filippino Ernet John Obiena (6 metri), bronzo ex aequo a 5,95 per l'australiano Kurtis Marschall e lo statunitense Christopher Nilsen. Nono l'azzurro Claudio Stecchi con 5,75.

Nel getto del peso femminile, oro alla statunitense Chase Ealey (20,43), argento alla canadese Sarah Mitton (20,08) e bronzo alla cinese Gon Lijao (19,69).