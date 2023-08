Il Canada travolge la Francia per 95-65 nel match valido per il Gruppo H dei Mondiali di basket 2023 e regala il primo vero squillo del torneo iniziato oggi, 25 agosto. I nordamericani sfruttano l'eccellente prestazione di Shai Gilgeous-Alexander, che chiude con 27 punti, 13 rimbalzi e 6 assist con 37 di valutazione e +31 di plus/minus. Il Canada spacca in 2 la partita nel terzo periodo con un parziale di 25-8 e stende i transalpini, che domenica sono già al bivio: la Francia deve battere la Lettonia, che vince facilmente 109-70 contro il Libano.