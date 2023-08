Il Canada rischia di dover rinunciare a Jamal Murray nei Mondiali di basket 2023, in programma dal 25 agosto 2023 al 10 settembre nelle Filippine, in Indonesia e in Giappone. La guardia dei Denver Nuggets, fresco campione Nba, ha raggiunto il training camp della nazionale: la sua convocazione, però, ad oggi non è scontata. Murray, fermo nel 2021-2022 dopo la lesione al legamento crociato, è reduce da un'annata trionfale ma estremamente logorante.

"Viene da una stagione lunghissima, dopo un infortunio, e ora è qui. Dobbiamo essere lucidi, è arrivato molto stanco: dobbiamo valutare la situazione e adottare la decisione giusta dal punto di vista medico", ha detto il general manager della nazionale, Rowan Barrett, all'emittente TSN. "Sta bene, è un duro, va quasi frenato perché non si ferma". Ai Mondiali, il Canada è inserito nel Gruppo H con Lettonia, Libano e Francia.