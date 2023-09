E' la prima volta per la Germania che non era mai andata oltre il terzo posto

Germania campione del mondo di basket nei Mondiali del 2023. La nazionale tedesca si è imposta in finale sulla Serbia per 83-77. E' la prima volta per i tedeschi, che non erano mai andati oltre il terzo posto (2002), e sono arrivati in finale dopo l'impresa contro gli Stati Uniti, la Serbia invece non vince la rassegna dal 2002, quando si chiamava ancora Jugoslavia.

A Manila è andata in scena una finale di altissimo livello, che la Germania ha vinto grazie ad un parziale di 11-0 a metà del terzo quarto. La Serbia nel finale ha provato a rientrare ma hanno tenuto per laurearsi campioni del mondo per la prima volta nella loro storia. Decisivo Dennis Schroeder che ha messo a segno 28 punti. Alla Serbia non è bastato Aleksa Avramovic autore di 21 punti. Sul gradino più basso del podio va invece il Canada che ha superato gli Stati Uniti.