Serbia e Porto Rico: l'Italia conosce le avversarie della seconda fase del Mondiale di basket 2023 che si disputerà sempre a Manila, nelle Filippine. Gli azzurri hanno chiuso il girone A al 2° posto con un record di 2-1, dietro all'imbattuta Repubblica Dominicana (3-0), garantendosi almeno la qualificazione al pre-olimpico in vista di Parigi 2024.

Questi risultati verranno traslati anche nel girone I, in cui la squadra del ct Pozzecco affronterà Serbia e Porto Rico. Passano ai quarti di finale, che si giocheranno con sfide a eliminazione diretta, le migliori due squadre.

L'Italia dovrà necessariamente vincere entrambe le partite e sperare in un passo falso anche della Repubblica Dominicana, visto che al momento gli azzurri partono al 3° posto della griglia. In caso di arrivo a pari punti vale come primo criterio lo scontro diretto (anche quello nel precedente girone), e, in caso di classifica avulsa a 3 o più quadre, si guarda la differenza canestri negli scontri diretti. La squadra di Pozzecco ha sconfitto la Serbia nelle ultime due uscite ufficiali: al pre-olimpico di Belgrado e lo scorso anno negli ottavi di finale di Eurobasket.