La Serbia è la prima finalista ai Mondiali di basket 2023 Alla 'Mall of Asia Arena' di Manila la squadra balcanica supera 95-86 il Canada. La squadra di coach Svetislav Pesic domina e batte i nordamericani davvero mai in partita. Bogdan Bogdanovic (23 punti) guida una squadra che manda cinque giocatori in doppia cifra, tira con il 71% da due e il 45% da tre e stravince anche la battaglia a rimbalzo (33-22). Per i canadesi steccano un po' tutti, si salva il solo R.J. Barrett che realizza 23 punti. La Serbia attende la vincete di Stati Uniti-Germania in campo alle 14.40.