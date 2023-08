Italia e Sudafrica in campo domani mercoledì 2 agosto 2023 a Wellington, in Nuova Zelanda, per la terza e ultima giornata del Gruppo G dei Mondiali di calcio femminili 2023. Le azzurre, con 3 punti dopo 2 giornate, sono seconde alle spalle della Svezia, capolista a quota 6 e già qualificata agli ottavi. Il Sudafrica ha un punto come l'Argentina, che affronta le scandinave. La partita sarò trasmessa in diretta domani alle 9 da Raidue in chiaro. In streaming sarà possibile guardare il match su RaiPlay o sul sito della Fifa, sulla piattaforma Fifa+.

L'Italia si qualifica agli ottavi in caso di vittoria. Un pareggio basta alle azzurre se l'Argentina non batte la Svezia. In caso di vittoria delle sudamericane e di pareggio azzurro, Italia e Argentina arriverebbero entrambe a 4 punti: in questo caso peserebbe la differenza reti e il 5-0 incassato dall'Italia contro la Svezia avrebbe un peso decisivo. In teoria, l'Italia può anche arrivare prima nel girone: servirebbe un'ampia vittoria contro il Sudafrica e una contemporanea disastrosa sconfitta della Svezia contro l'Argentina. Impossibile, o quasi.