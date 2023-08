Mondiali ciclismo 2023, Ganna in finale per l'oro nell'inseguimento individuale

Finale per il bronzo per l'altro azzurro Jonathan Milan

L'azzurro Filippo Ganna si è qualificato per la finale per l'oro nell'inseguimento individuale ai Mondiali di ciclismo 2023 su pista di Glasgow. 'Top Ganna' sfiderà sull'anello del Sir Chris Hoy velodrome, il britannico Daniel Bigham per il titolo iridato. Finale per il bronzo per l'altro azzurro Jonathan Milan contro il portoghese Alves Oliveira.

La giornata per la pista azzurra comincia con lo spettacolo dell’inseguimento individuale. Nelle qualificazioni Filippo Ganna si avvicina al suo limite personale (che è anche record del mondo) e stampa il miglior tempo (4’01”344) nel duello contro l’idolo di casa Daniel Bigham (4’02”961). I due si ritroveranno in finale questa sera. Terzo tempo per Jonathan Milan (4’06”393) che nella finale per il bronzo se la vedrà con il portoghese Oliveira (4’06”407). Migliorano i record personali Manlio Moro (4’10”460, 10°) e Niccolò Galli (4’14”830, 16°).