Mondiali ciclismo 2023, Van der Poel oro nella prova in linea

L'olandese Mathieu van der Poel è il nuovo campione del mondo di ciclismo su strada 2023 vincendo l'oro nella prova in linea ai Mondiali di ciclismo di Glasgow. Il campione oranje è arrivato da solo al traguardo, nonostante una caduta a pochi km dal traguardo. Lo sportivo si è rialzato e con la maglia strappata, dopo una gara di 272 chilometri, ha chiuso con il tempo di in 6h7:27. Sul circuito di Glasgow è giunto secondo il belga Wout Van Aert, mentre terzo è lo sloveno Tadej Pogaar.

L'olandese van der Poel in questa stagione ha vinto anche la Parigi-Roubaix e la Milano-Sanremo, oltre ai Mondiali di ciclocross mai nessuno ci era riuscito. L'italiano Alberto Bettiol, ultimo italiano rimasto in corsa fino alla fine per il titolo e che ha anche condotto la corsa da solo per un lungo tratto, ha chiuso al decimo posto a oltre 4' dall'olandese. E' invece caduto a circa 90 km dalla fine il capitano azzurro Matteo Trentin, poi costretto al ritiro.