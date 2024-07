Mondiali di motonautica a Rodi Garganico, prima manche classe 3D/5000 a Blu Banca

Grande successo della Motonautica al porto di Rodi Garganico. L’evento si è potuto concretizzare grazie alla collaborazione di Regione Puglia, Comune di Rodi Garganico, Porto Turistico di Rodi Garganico, Assonautica Territoriale Gargano, Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza, Protezione Civile. Un particolare contributo al successo dell’iniziativa è pervenuto da: Marinmotors di Cassa Matteo, Molino De Vita, CBI Europe, Impianti Belcastro, OP Parco della Peranzana, Verga Nautic Jet, AD Mobility, Carni Più, Biocantina Giannattasio di Trinitapoli, Pisan Battèl, Ittica Corba Rossa del Gargano.

Su input della Regione Puglia è stata promossa dagli organizzatori l’iniziativa “Allènati contro la violenza”, campagna antiviolenza sulle donne assieme ad una serie di attività volte a consolidare il sano e corretto stile di vita.

Nella prima prova del mondiale Classe 3D/5000 ha conquistato la piazza d’onore 20 BLU BANCA ITA di (S. BARLESI - T. POLLI); 2 55 ENIGMA 30 NOR di (E. SUNDBLAND JOHANSEN - A. BREDE MAGNUSSEN); 3 54 ENIGMA 30 NOR di (L. NIKOLAISEN - A. STRAND). In quarta posizione 22 ALILAGUNA ITA di (G. COLTRO - D. CARDAZZO); 5 69 MARCO ITA di (G. MONTAVOCI - L. COSTANTINI). Non classificati le imbarcazioni: DNF 96 FORESTI&SUARDI ITA (S. BUBACCO - F. PINELLI); DNF 10 GASBETON ITA (L. BACCHI - A. BACCHI); DNS 88 HOSES TECHNOLOG ITA (F. MAGNANI - M. COSMA). “La prima prova – ha dichiarato Giampaolo Montavoci – ha messo in evidenza il valore dei nostri piloti e di tutto lo staff organizzativo che ha dimostrato grande efficienza regalando ad uno dei più bei porti dell’Adriatico un fine settimana all’insegna dello sport e del life style.

Per tornare alla gara, c’è stata una partenza veramente adrenalinica, con le imbarcazioni tutte molto vicine come prestazioni. Lo dimostra la classifica finale di questa prima manche, che ha visto tutti gli scafi arrivare a giri pieni con una differenza di poco più di un minuto dal primo all’ultimo. Domenica alle 15:30 manche conclusiva di questa prima tappa del mondiale che proseguirà ad Arendal in Norvegia e si concluderà a Cervia dal 5 all’8 Settembre”.

Durante la competizione mondiale è stata inaugurata con discesa in mare l’imbarcazione Pershing 92, consegnata all’armatore che è pronto per farsi la sua meritata vacanza. L’imbarcazione è stata acquistata tramite la Zeuss Boat di Pasquale Di Cosola da Hong Kong nel mese di ottobre 2023. L’azienda ha seguito tutto l’iter delle verifiche tecniche, la documentazione e l’organizzazione del trasporto su nave fino a Bari.

La barca è arrivata a Bari il 10 febbraio ed è stata trasferita direttamente nei cantieri di Rodi Garganico, dove con la collaborazione del staff del cantiere è stato fatto un importante refitting. Alla manifestazione ha preso parte il presidente della FIM Vincenzo Iaconianni.