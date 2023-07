Mondiali nuoto 2023, Ceccon manca il bis: argento nei 100 dorso per un soffio

L'azzurro, campione del mondo uscente, beffato per 5 decimi sul finale dallo statunitense Ryan Murphy che agguanta l'oro

Sfuma il bis per Thomas Ceccon ai Mondiali di nuoto di Fukuoka. L'azzurro conquista solo l'argento nei 100 metri dorso, specialità di cui è campione del mondo uscente, beffato per 5 decimi sul finale dallo statunitense Ryan Murphy che agguanta l'oro. Bronzo per l'altro statunitense Hunter Armstrong.

"Ho nuotato peggio rispetto a ieri, ma sono contento. Sicuramente ho buttato l'arrivo", dice l'azzurro appena uscito dalla vasca. "Ieri in semifinale ho nuotato più tranquillo, però capita anche questo. Non è mai scontato vincere, il secondo posto va bene anche se il tempo è migliorabile".