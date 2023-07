Simona Quadarella torna sul podio ai mondiali di Fukuoka con un secondo posto nei 1500 stile libero. Un argento che è un riscatto dopo la delusione su questa distanza ai precedenti Mondiali di Budapest. E "il primo in un 1500 a livello internazionale", perché "le altre le ho conquistate tutte", come dice lei stessa. "Mi è dispiaciuto tantissimo non averla presa l’anno scorso ai mondiali e volevo riprendere il trend positivo - rivela - La costanza mi ha sempre caratterizzato e questo podio è importantissimo. Sono partita subito all’attacco. Ero molto nervosa prima cominciare; non ho vissuto benissimo i minuti precedenti la gara, poi appena entrata in acqua l’ansia è andata via. Ci vuole tanto allenamento e anche tanto equilibrio mentale che ultimamente avevo perso e finalmente ho ritrovato".

ORIGINI E CARRIERA

Romana classe 1998, Quadarella inizia a nuotare all’età di 8 anni ed è attualmente tesserata al circolo canottieri Aniene, allenata da Christian Minotti ex nuotatore olimpionico. La prima gara agonistica arriva nel 2012 e a 10 anni si fa immediatamente notare per il carattere e la sua attitudine al sacrificio.

Nella sua carriera ha vinto ben otto ori ai Campionati europei: nel 2018 a Glasgow negli 800, 400 e 1500 stile libero, medaglie che bissa a Budapest 2021. A Roma 2022 è invece oro negli 800 e nei 1500, e argento nei 400.

Cinque le medaglie mondiali, di cui una d'oro nei 1500m stile libero, conquistata ai Campionati di Gwangju 2019, dove ha anche stabilito il primato italiano (15'40"89). Nella stessa competizione è stata argento negli 800 sl. Mentre a Budapest 2017 ha conquistato il bronzo nei 1500 sl e, cinque anni dopo, il bronzo negli 800 sl.

A livello olimpico vanta un bronzo negli 800m stile libero alle olimpiadi di Tokyo 2020.