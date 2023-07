L'Italia batte la Cina per 18-5 in un match del Gruppo B del torneo di pallanuoto ai Mondiali di Fukuoka 2023. Gli azzurri, al terzo successo in altrettanti incontri, dominano la sfida prendendo il largo nelle due frazioni centrali. Dopo il 2-2 nel primo quarto, l'Italia piazza un parziale di 7-1 nel secondo periodo e chiude i conti con ampio anticipo con il 6-2 nel terzo quarto. Spiccano i 4 gol a testa di Condemi e Di Fulvio. L'Italia tornerà in acqua alle 10.30 italiane, le 17.30 locali, per i quarti di finale.

"Siamo partiti contratti forse un po' affaticati comunque dai due match precedenti. Poi ci siamo sciolti e abbiamo preso il controllo della partita. Ora avremo tre giorni dove dobbiamo recuperare energie e studiare l'avversario che dagli incorci potrebbe essere la Serbia. Non abbiamo paura di nessuno siamo qui per arrivare fino alla fine e sarà la prima delle tre battaglie finali", commenta il ct Sandro Campagna.