Mondiali nuoto Fukuoka 2023, italiani in gara oggi 21 luglio: orario tv, dove vederli

Tuffi, pallanuoto e nuoto artistico nel programma azzurro di venerdì 20 luglio ai Mondiali di nuoto 2023 di Fukuoka, in Giappone. Gli italiani in gara oggi: Chiara Pellacani e Elena Bertocchi, dopo il bronzo nei tuffi sincronizzati, cercano gloria dal trampolino di 3 metri. Tra gli uomini, dal trampolini 10 metri tocca a Riccardo Giovannini e Andreas Sargent Larsen. Nella pallanuoto maschile, Settebello contro Cina. Le ragazze del nuoto artistico a caccia di una medaglia.

Ore 2.00-5.30 - Tuffi Piattaforma 10 metri maschile – Preliminari: Riccardo Giovannini, Andreas Sargent Larsen;

Ore 8.30-10.00 Tuffi Piattaforma 10 metri maschile – Semifinale (eventuale): Riccardo Giovannini, Andreas Sargent Larsen;

Ore 10.30 Pallanuoto maschile Cina-Italia (Gruppo A)

11.00-12.30 Tuffi Trampolino 3 metri femminile – Finale: Chiara Pellacani, Elena Bertocchi;

2.30-14.00 Nuoto artistico Libero a squadre – Finale: Italia.

I Mondiali di Fukuoka 2023 saranno trasmessi in diretta televisiva in chiaro da Rai2. A pagamento, sono trasmessi da Sky sui canali Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204) e Sky Sport Action (205). In streaming, visione gratuita su Rai Play e, con abbonamento, su SkyGo e su Now.