Mondiali nuoto Fukuoka 2023, italiani in gara oggi 23 luglio: orario tv, dove vederli

Via alle batterie, in serata (pomeriggio italiano) le prime finali

Via alle gare di nuoto ai Mondiali di Fukuoka 2023, con l'inizio delle competizioni in vasca oggi domenica 23 luglio. L'Italia guidata dal direttore tecnico Cesare Butini punta a replicare il risultato dei Mondiali di Budapest, chiusi con 5 ori, 2 argenti e 2 bronzi. "E' difficile ripetersi: possiamo raccogliere un numero di medaglie congruo al nostro movimento, ma garantisco certamente il massimo impegno degli atleti e di tutto lo staff", le parole di Butini. Si parte con le prime batterie, dalle 3.30 del mattino in Italia, con i primi azzurri in gara.

Le gare di nuoto saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 HD in chiaro. A pagamento su Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Arena (204). In streaming su RaiPlay, e - con abbonamento - su SkyGo e su NOW.

NUOTO, IL PROGRAMMA DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA

Batterie 200 misti femminili - Sara Franceschi

Batterie 400 stile libero maschili - Marco De Tullio; Matteo Ciampi

Batterie 100 farfalla femminili - Ilaria Bianchi

Batterie 50 farfalla maschili - Thomas Ceccon; Piero Codia

Batterie 400 stile libero femminili - Nessuna italiana

Batterie 100 rana maschili - Nicolò Martinenghi; Federico Poggio.

Batterie 400 misti maschili - Alberto Razzetti

4x100 stile libero femminile - Italia al via.

4x100 stile libero maschile - Italia al via.

Semifinali e finali dalle 20.00 locali (13 in Italia):

400 stile libero maschili

100 farfalla femminili semifinali

50 farfalla maschili semifinali

400 stile libero femminile

100 rana maschili semifinali

200 misti femminili semifinali

400 misti maschili

4x100 stile libero femminile

4x100 stile libero maschile.