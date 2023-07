Si qualificano per le semifinali Sofia Morini nei 100 stile libero e Martina Carraro nei 200 rana

Ai Mondiali di nuoto Fukuoka 2023 si qualificano per le semifinali Sofia Morini nei 100 stile libero e Martina Carraro nei 200 rana; eliminati Matteo Restivo e Lorenzo Mora nei 200 dorso e la 4x200 stile libero femminile che comunque inserisce il 12esimo tempo nelle graduatorie per la qualificazione olimpica. Le semifinali e finali della quinta giornata dei mondiali di Fukuoka, oggi 27 luglio 2023, inizieranno alle 20 locali, le 13 italiane in diretta su Raisport, Raidue e Sky Sport Summer.