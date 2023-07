Mondiali nuoto Fukuoka 2023, italiani in gara oggi 28 luglio: programma, dove vederlo in tv

Sesta giornata dei Mondiali di nuoto 2023 in corso a Fukuoka, in Giappone. Sei i titoli assegnati che saranno assegnati oggi, venerdì 28 luglio. Per l'Italia occhi puntati sulla staffetta maschile 4X200 stile libero: terzo tempo preliminare per il quartetto composto da Marco De Tullio, Matteo Ciampi, Filippo Megli e Stefano Di Cola. Simona Quadarella, dopo la medaglia d'argento nei 1500 stile libero, si è invece qualificata per la finale di domani con il sesto tempo (8’21”65). Miglior tempo per l’americana Katie Ledecky in 8’15”60, seguita dalla cinese Li Bingjiie in 8’20’’51 e dalla neozelandese Erika Fairweather in 8’21”06.

Nei 50 stile libero accede alle semifinali Leonardo Deplano, quattordicesimo nelle batterie con il tempo di 21”99. Il prossimo obiettivo è centrare la finale. Mentre la tricampionessa europea dei nei 200 dorso Margherita Panziera si qualifica per la semifinale con l’11° crono. Fuori invece Lorenzo Zazzeri, solo 30° in 22”28. Si fermano anche Federico Burdisso 20° e Piero Codia 21° nei 100 farfalla rispettivamente in 51”98 e 52”01.

Il programma di oggi dalle 13 italiane: finale 100 sl donne; semifinale 100 farfalla uomini; semifinale 200 dorso donne; semifinale 50 sl uomini; finale 200 rana donne; finale 200 dorso uomini; semifinale 50 farfalla donne; finale 200 rana uomini; finale 4x200 uomini.

Diretta tv su Rai 2 HD, Rai Sport HD, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Sky Sport Action HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, Sky Go, Now, Recast TV.