Mondiali nuoto Fukuoka 2023, Paltrinieri in finale 800 stile libero

Quadarella e Ceccon in finale 1500 sl e 100 dorso. Setterosa in semifinale

Terza giornata di Mondiali di nuoto a Fukuoka 2023, dove Gregorio Paltrinieri si qualifica alla finale degli 800 stile libero. Nicolò Martinenghi punta Haiyan Qin e passa facilmente insieme a Simone Cerasuolo il turno nei 50 rana. Continua quindi il cammino degli azzurri del nuoto, giunti alla terza sessione di batterie del mondiale.

"La qualificazione si è rivelata più complicata di quanto pensassi - dice Paltrinieri alla Federnuoto -. Nella batteria precedente alla mia sono andati molto forte e quindi sapevo che avrei dovuto forzare più del previsto. Il tempo da nuotare era molto impegnativo e lo dimostra l'eliminazione di Florian Wellbrock", il vice campione del mondo e medaglia d'oro della 5 e 10 chilometri a Fukuoka, che i media tedeschi danno pronti per il record del mondo nei 1500 del cinese Sun Yang poi fermato per doping (14'31"02). "Ho recuperato dal mare, dove ho speso tante energie fisiche e mentali - continua Paltrinieri, oro con la staffetta, argento nella 5 km e quinto nella 10 km nuotata ancora con lo stomaco sottosopra - Credo di poter disputare buone prestazioni anche in piscina. Ovviamente la finale sarà diversa, come distribuzione e intensità. La lotta per il podio sarà super aperta. Probabilmente sarà la finale più veloce di sempre, che tutti potranno vincere".

Ingresso in finale ieri con il secondo crono nei 1500 stile libero per Simona Quadarella. E vola in finale anche Thomas Ceccon che ha condotto la semifinale dei 100 dorso costantemente in testa chiudendo con il primo crono di 52"16, dopo aver rischiato l'accesso ai quarti.

Anche il Setterosa, bronzo europeo e quarto agli ultimi mondiali, dopo aver battuto gli Usa è di nuovo in zona medaglia e in semifinale, ad un passo dal pass olimpico per Parigi 2024