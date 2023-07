Mondiali nuoto Fukuoka 2023, tuffi: Bertocchi-Pellacani bronzo nel sincro. Programma di oggi 17 luglio

Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi medaglia di bronzo nel sincro dal trampolino ai Mondiali di nuoto 2023 di scena a Fukuoka (Giappone). Il duo azzurro, che ha strappato il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, ha totalizzato 285.99 punti. Oro alla Cina con Yani Chang-Yiwen Chen (341.94), argento alla Gran Bretagna con Scarlett Mew Jensen-Yasmin Harper (296.58).

Eccellenti, senza sbavature tutte le routine delle azzurre - settime alle Olimpiadi, agli europei oro a Glasgow 2018, argento a Budpaest 2021, Roma 2022 e bronzo a Cracovia 2023 - che beffano proprio all'ultimo respiro le statunitensi, terze praticamente per tutta la gara, che vanno fuori sincro nel doppio salto mortale e mezzo avanti con un avvitamento carpiato (54.90) e non vanno oltre i 285.39.

Si tratta della terza medaglia nella specialità (0-2-1), l'ultima porta ovviamente la firma di Tania Cagnotto e Francesca Dallapè seconde a Barcellona 2013. La gioia di Elena Bertocchi.

"E' una stupenda giornata. Questo risultato è più che inaspettato, praticamente non ci siamo mai allenate insieme. Questo è lo sport: succedono cose incredibili ed inaspettate come a me ieri che sono scivolata dal trampolino, oggi è toccato alle americane sbagliare. Il bronzo di oggi è un punto di partenza per Parigi 2024, dove arriveremo con un'altra preparazione e grande consapevolezza. Chiara per me è come una sorella minore; sono cinque anni che siamo sempre a contatto e che ci alleniamo per arrivare a questi traguardi. Molte volte gli infortuni, soprattutto miei, c'hanno bloccato ma adesso il momento difficile è alle spalle", ha detto Chiara Pellacani aggiungendo: "Io non avevo realizzato subito che le americane avevano sbagliato, è stata Elena ad avvertirmi. Ancora non mi rendo conto di cosa sia successo. Siamo state brave e fortunate. Adesso ci prepareremo meglio per le Olimpiadi di Parigi. La nostra forza è l'amicizia e la grande intesa che abbiamo da tanti anni ormai. Siamo brave a gestire la tensione: abbiamo due caratteri differenti e ci completiamo a vicenda".

Settebello batte la Francia e ipoteca quarti di finale

Esordio vincente per il Settebello ai Mondiali di nuoto 2023 di scena a Fukuoka (Giappone). Gli azzurri, vice campioni iridati in carica, hanno battuto per 13-6 la Francia. Ipotecati i quarti di finale.

Dalle 12.30 alle 14 Nuoto artistico – Finale Routine Acrobatico;



La diretta tv dei Mondiali di nuoto è assicurata da Rai 2 HD, Rai Sport HD, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, Sky Go, Now, Recast tv.