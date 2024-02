Altra medagli azzurra ai mondiali di nuoto di Doha. La conquista Benedetta Pilato, bronzo nei 50 rana donne. Quarto podio iridato per lei, unica a riuscirci in questa disciplina nella storia azzurra. La giovane tarantina ha chiuso la finale in 30''01 alle spalle della lituana Ruta Meilutyte (29"40), che conquista la medaglia d'oro con il terzo titolo iridato consecutivo, e dietro alla cinese Qlanting Tang (29"51), argento.